L’Atalanta irrompe su Beukema: Fiorentina scavalcata?

La Dea contatta l'AZ Alkmaar per il difensore

L'Atalanta prova l'allungo per un giocatore nel mirino (anche) della Fiorentina. Si tratta di Sam Beukema, difensore classe '98 dell'AZ Alkmaar, su cui i viola hanno posto l'attenzione. Su di lui veniva segnalato l'interesse anche del Bologna, tanto che il procuratore dell'olandese era stato avvistato sugli spalti del Dall'Ara in occasione della partita di lunedì scorso. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si è inserita con decisione l'Atalanta che, tra l'altro, con l'AZ ha ottimi contatti dopo l'acquisto di Koopmeiners di due anni fa. Il club olandese parte da una valutazione di 10 milioni di euro (trattatibili) e la Dea vorrebbe affondare il colpo per anticipare Fiorentina e Bologna.