Come conferma oggi anche l’edizione de L’Arena il centrocampista Marco Benassi, tornato a Firenze per curarsi molto probabilmente non farà più ritorno a Verona (VE LO AVEVAMO ANTICIPATO). Il suo futuro, quindi, è quello di rientrare alla Fiorentina, società proprietaria del suo cartellino. Il Verona a questo punto ha messo gli occhi sull’altro centrocampista viola Duncan. L’obiettivo del club gialloblù è quello del prestito, la società gigliata punterebbe a un obbligo di riscatto a circa 8 milioni di euro. Le parti si stanno parlando.

