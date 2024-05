L’Arabia e l’esperimento de Le Iene: chi direbbe di sì. La risposta di Bonaventura

I soldi non sono tutto? Dipende. L'Arabia Saudita nel 2023 è piombata nel mondo del calcio strappando all'Europa tanti, tantissimi giocatori, anche molto importanti, dietro lauti compensi, sia verso le società ma soprattutto per i conti in banca dei calciatori interessati. Ecco che allora Le Iene, nota trasmissione di Mediaset, ha sfruttato questa onda lunga e con un proprio inviato che si è finto intermediario di mercato ha provato a proporre ad alcuni nomi noti del nostro calcio un eventuale trasferimento nella ricchissima Saudi League. C'è chi come Lorenzo Pellegrini, Mattia Zaccagni, ma anche gli ex viola Federico Bernardeschi e Giovanni Simeone, ha rifiutato, mostrandosi non interessato alla proposta, e chi invece sarebbe molto propenso. Due nomi? Jorginho e Mario Balotelli. Ma anche al gigliato Giacomo Bonaventura un avventura nel Paese asiatico non dispiacerebbe: "Tra un anno mi scade il contratto, magari cambio squadra e vado in Arabia…", ha detto il 5 della Fiorentina a Le Iene. Confermando peraltro che il suo attuale accordo con il club di Rocco Commisso scadrà nel 2025.