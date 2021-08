L’agente Lucci al centro sportivo: tre nomi sul tavolo. Novità in vista?

A due settimane dalla chiusura delle trattative si accende il mercato della Fiorentina

Sono ore caldissime per la Fiorentina in ottica mercato. Tra le novità più significative, Sky Sport sottolinea l'incontro di oggi pomeriggio al centro sportivo "Davide Astori" tra Alessandro Lucci e la società viola.

L'agente rappresenta gli interessi di tre giocatori seguiti dalla Fiorentina: Davide Zappacosta (in pole per la sostituzione di Lirola, trattativa su base quadriennale), il fantasista argentino Jorge Carrascal e l'attaccante Gianluca Scamacca. Possibili novità in vista. A due settimane dalla chiusura delle trattative, si accende (finalmente) il calciomercato viola.