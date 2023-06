L'agente dell’attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin, Timothy Berdyshev, ha parlato del futuro del classe '91 a Sport-express.ru. Ecco le sue dichiarazioni: “Lui tornerà alla Fiorentina dopo le vacanze. Inizierà ad allenarsi con il club. E per il momento non ci sono ancora nuove opzioni. Kokorin discuterà il suo rapporto con il club dopo il suo ritorno in Italia”.