L’agente di Callejon al centro sportivo: il futuro è in bilico

Lo spagnolo ha uno degli stipendi più alti della rosa, ma è ai margini. Difficile che possa rimanere, ma dipenderà (anche) dall'allenatore

Allenamento sul campo e movimenti in sede. Al centro sportivo Davide Astori si registra infatti - come si legge sul profilo facebook del Pentasport - la visita di questa mattina di Alessandro Moggi, procuratore e intermediario che ha seguito il trasferimento di Callejon alla Fiorentina la scorsa estate. Il giocatore spagnolo è palesemente ai margini della prima squadra e le parti dovranno decidere cosa fare nella prossima stagione, dove sarà ancora in vigore il (ricco) contratto, che scade nel 2022. Dipenderà, probabilmente, anche dal nuovo allenatore. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un interesse per l'ex Napoli dalla Spagna.