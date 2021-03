Lafont: “Voglio giocare le Coppe. Fiorentina? Ecco cosa ho imparato”

Impegnato in questi giorni con la Francia Under 21, Alban Lafont ha rilasciato una lunga intervista a Ouest France. E ha parlato marginalmente anche dell’esperienza alla Fiorentina e del suo futuro, al centro di tanti rumors di mercato. Queste le sue parole (traduzione Violanews.com): “In Italia ho imparato un’altra lingua, ho scoperto un altro campionato con un modo diverso di lavorare. Ci sono differenze in termini di routine soprattutto. Poi in questi due anni al Nantes ho fatto enormi progressi, fisicamente e mentalmente. Sono molto contento. Purtroppo quest’anno sta andando meno bene ma possiamo solo incolpare noi stessi. Ora tocca a noi uscirne. Il mio obiettivo? Giocare nelle Coppe Europee. Adesso mi concentro sul finale di stagione, più avanti vedremo il da farsi”.

