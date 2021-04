Lafont, sirene dalla Premier League. Una big ci pensa

Il futuro di Alban Lafont potrebbe essere all’Arsenal, in Inghilterra. Secondo quanto riporta foot-sur7.fr, il portiere della Fiorentina in prestito al Nantes è molto stimato da Mikel Arteta, allenatore dei Gunners tanto che vorrebbe ingaggiarlo per la prossima stagione. Nei giorni scorsi Lafont ha espresso il suo parere in merito al futuro, ad oggi è difficile però che l’Arsenal (nono in Premier League) possa soddisfarlo.

