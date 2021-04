Lafont, le offerte non mancano: su di lui anche un club transalpino

Premier League o Ligue 1: quasi certamente Alban Lafont giocherà in uno di questi due campionati la prossima stagione. Un ritorno in viola appare ad oggi molto difficile, e non solo per la presenza di Bartlomiej Dragowski in riva all’Arno. Sul giovane estremo difensore francese, infatti, ci sono diverse squadre, che lo seguono con grande attenzione. Vi avevamo parlato di un interesse dell’Arsenal ma secondo RMC Sport sulle sue tracce ci sarebbe pure il Marsiglia, alla ricerca di un erede di Mandanda, non proprio il portiere preferito del tecnico dell’Olympique, Sampaoli. Il Nantes, sua attuale sistemazione, vorrebbe riscattarlo (7 milioni la cifra concordata con la Fiorentina), ma l’entourage di Lafont spinge per altri lidi.