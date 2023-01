La viola torna a guardare la Serbia, occhi su Samed Bazdar

Samed Bazdar è il nome per l'attacco

Sky lancia un nuovo nome per la Fiorentina. La società viola punta sulla Serbia, luogo dove spesso i viola hanno pescato bene, anche se con Jovic non sta andando troppo bene.Samed Bazdar è il giocatore in questione, un 2004, punta del Partizan Belgrado. Su di lui c'è anche l'Hoffenheim, squadra che vorrebbe acquistarlo subito, e con grandi disponibilità economiche dopo le cessioni.