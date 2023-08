Sono entrambi pronti per la nuova avventura, nel frattempo iniziano a prendere confidenza con la nuova città. M'Bala Nzola è arrivato a Firenze poco dopo le 20, mentre Arthur Cabral è atterrato a Lisbona intorno alle 23. Domani, sia per l'angolano che per il brasiliano, il consueto iter di visite mediche, firma e ufficialità. Nzola arriva alla Fiorentina dallo Spezia a titolo definitivo per 13 milioni, si muove con la stessa formula Cabral al Benfica per 25 milioni.