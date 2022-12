La Salernitana prepara un grande mercato: due viola nel taccuino dei granata

La Salernitana sarà una delle grande protagoniste del mercato di gennaio, così spiega Gianluca di Marzio negli studi di Sky Sport. Per i granata, infatti, complici infortuni e voglia di ritoccare la rosa sono previsti almeno quattro acquisti di livello, tra cui un portiere ed un centrocampista che potrebbero riguardare da vicino anche la Fiorentina. In particolare per quanto riguarda il ruolo di numero uno, nei radar della società campana è finito anche l'attuale portiere viola Pierluigi Gollini. In mezzo al campo, invece, il nome viola in ottica Salernitana è quello di Zurkowksi. Per entrambi i giocatori però la concorrenza non manca.