La Salernitana abbandona la pista Venuti: i granata vogliono un giovane

Non sembrano esserci i presupposti per il trasferimento di Lorenzo Venuti alla Salernitana. Come scrive il portale campano TuttoSalernitana.com, il club è alla ricerca di un terzino in grado di sostituire l'infortunato Mazzocchi fino metà marzo ma non affonderà per il difensore viola in scadenza a giugno del 2023. La Fiorentina difficilmente offrirà il rinnovo al prodotto del vivaio e i granata opteranno per un giovane in prestito con diritto di riscatto per non avere in rosa troppi esterni destri di proprietà.