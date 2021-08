La rivoluzione viola ha inizio: cambia il 50% della difesa

Ci siamo. La rivoluzione della difesa viola è alle porta. Zappacosta e Nastasic stanno arrivando per rafforzare la retroguardia viola

Come riportato dal Corriere dello Sport, su quattro posti disponibili due sono cambiati. Infatti con l'addio di Pezzella è in arrivo Nastasic, che ieri ha sostenuto le visite mediche e oggi completerà il giro dei controlli. Poi, come abbiamo già detto, Zappacosta sarà un giocatore della Fiorentina. L'esterno ex Genoa prenderà il posto dell'ormai quasi ex esterno viola, Pol Lirola. Ormai non manca più nulla, la rivoluzione viola sta per cominciare.