La pista Torreira perde quota, possibile assalto in estate. Cessione Pulgar congelata

Dopo aver puntellato l’attacco, la Fiorentina si è immersa nuovamente sul mercato in cerca di affari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono in corso valutazione per un nuovo innesto a centrocampo. Il sogno resta Torreira dell’Arsenal, attualmente in prestito all’Atletico, anche se i tempi non sembrano maturi per l’assalto decisivo. Quasi impossibile prenderlo ora, probabile che la Fiorentina provi l’affondo la prossima estate. Per questa ragione la possibile cessione di Pulgar, richiesto in Italia e all’estero, è stata congelata. Dopo la partenza di Duncan la mediana gigliata rischierebbe di essere ridotta all’osso. Novità per quanto riguarda il Viola in prestito Marco Benassi, nonostante l’infortunio che lo tormenta da mesi, proseguirà la stagione a Verona in cerca di riscatto.

