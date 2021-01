Quest’oggi la Lega Serie A non ha visto solo le elezioni di presidente ed a.d., ma anche dei quattro consiglieri per cui era candidato pure Joe Barone. Per la seconda volta, però, il d.g. gigliato deve rimandare il discorso con la politica del calcio italiano, visto che a vincere la contesa per questo incarico sono stati altri quattro dirigenti della massima serie. Si tratta infatti di Paolo Scaroni (presidente del Milan), Luca Percassi (a.d. dell’Atalanta), Maurizio Setti (presidente del Verona) e Tommaso Giulini (presidente del Cagliari).