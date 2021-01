Lega Serie A, Paolo Dal Pino rieletto Presidente. De Siervo resta l’AD

Paolo Dal Pino è stato rieletto alla presidenza della Lega calcio di Serie A. Questo quando appreso dall’agenzia Adnkronos. La votazione ha visto ben 14 voti a favore e 6 schede nulle. Dal Pino ha informato l’Assemblea che nel giro di una settimana comunicherà l’accettazione o meno della nomina. (Nella prima votazione per la rielezione del presidente della Lega Serie A, Dal Pino aveva ottenuto 10 voti, con 8 schede bianche e 2 nulle). Luigi De Siervo è stato eletto in prima votazione come ad della Lega calcio di Serie A con 15 voti.

