Secondo quanto riportato da La Nazione, la dirigenza della Fiorentina sta tenendo aperta anche un’altra strada per l’attacco. Strada che porta ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, Felipe Anderson. L’ex Lazio, dopo la cessione al West Ham di qualche tempo fa, sta vivendo un momento di appannamento. Il prestito al Porto non ha dato i risultati sperati, troppe le panchine per un calciatore del suo calibro. Per questo motivo il brasiliano accetterebbe con grande entusiasmo la soluzione Firenze per rilanciare la propria carriera nell’amata Serie A. Necessario trovare una chiave di dialogo con il club inglese che pagò a caro prezzo il cartellino.

