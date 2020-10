La mezza ammissione di Paratici: “Juventus sempre attenta sul mercato, che sia per Chiesa o altri”

Parole sulla trattativa relativa a Federico Chiesa da parte del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici presente alla presentazione del libro di Gianluca Di Marzio “Grand Hotel Calciomercato”. Queste le dichiarazione del dirigente bianconero raccolte da TMW:

La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato.