La Lazio bussa per Barak. Avviati i primi contatti, la Fiorentina fa il prezzo

Spunta una pretendente a sorpresa per Antonin Barak, ancora parzialmente ai box dopo l'infezione virale contratta. Secondo quanto scrivono i colleghi di lalaziosiamonoi.it, sul trequartista ceco ha messo gli occhi Maurizio Sarri. La Lazio ha infatti visto sfumare il possibile colpo Casadei e considera Barak come prima alternativa. La Fiorentina, si legge, non si opporrebbe ad una cessione e nelle scorse ore sono già andati in scena alcuni contatti fra il club capitolino e l'entourage del calciatore. Barak è valutato circa 10 milioni di euro.