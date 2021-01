Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Juventus si cerca un bomber a basso costo per far respirare i titolarissimi ed aumentare il peso offensivo. Il profilo è quello del centravanti di razza che non richiede un grosso esborso nell’immediato. Tra i candidati ci sono Graziano Pellè, di ritorno dalla Cina, e Leonardo Pavoletti. Entrambi accostati anche alla Fiorentina in più occasioni. Soprattutto la punta del Cagliari cerca una nuova avventura con grande entusiasmo, i sardi concederanno la formula del prestito.

