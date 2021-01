Dopo che Simone Inzaghi oggi in conferenza stampa aveva parlato in toni positivi di Felipe Caicedo, arrivano ulteriori aggiornamenti dal club biancoceleste. Secondo calciomercato.com, infatti, il presidente dei capitolini, Claudio Lotito, vorrebbe dieci milioni per la punta sudamericana, una cifra inavvicinabile in questo momento per la Fiorentina. E’ molto probabile, allora, che il d.s. gigliato Daniele Pradè stia già vagliando profili alternativi per dare a Cesare Prandelli quell’attaccante capace di giocare con Vlahovic ed al tempo stesso di farlo crescere.