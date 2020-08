Due nodi da sciogliere, due giocatori in uscita. La Juventus – scrive gianlucadimarzio.com – continua a lavorare per risolvere i contratti di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Entrambi verso la fine della loro storia in bianconero ma a condizioni differenti, visto che il tedesco è praticamente out da dicembre per infortunio mentre l’argentino sta bene. La buonuscita quindi cambierà, quello che è certo è che la Juve vuole trovare un accordo con entrambi.