Mandzukic pista percorribile: è la prima scelta in attacco. Trattativa col Toro per Izzo

Spazio al mercato della Fiorentina all’interno delle pagine sportive de La Nazione. Secondo il quotidiano, quelle che portano a Mandzukic (SCHEDA) in prima battuta e Gotze (SCHEDA) in seconda, ex compagni di Ribery al Bayern, sono piste più che percorribili per i viola, anche se onerose sotto il profilo dell’ingaggio. Messo da parte Belotti (SCHEDA), l’ex attaccante della Juventus resta in cima alle preferenze per l’attacco, un gradino sopra Piatek (SCHEDA). Capitolo Thiago Silva: il difensore ha offerte da almeno 5 club di prima fascia, Chelsea in testa. La decisione sul suo futuro arriverà dopo la finale di C.L. ma al momento è difficile immaginarselo a Firenze. Il profilo individuato per puntellare la difesa è quello di Izzo (SCHEDA), per il quale è aperto il dialogo con il Torino, ma è sempre viva anche l’idea Cistana (SCHEDA).