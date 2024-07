La Juventus cerca il Kean-sostituto. In lizza anche un ex viola

I bianconeri starebbero sondando un ex viola oltre ad un ex obiettivo dei gigliati

Sportmediaset riporta aggiornamenti sul sostituto che la Juventus starebbe cercando dopo l'approdo alla Fiorentina di Moise Kean. Come scrive il sito di informazione sportiva, ai bianconeri serve un vice Vlahovic e, complice l'addio di Kean e il probabile addio di Milik, Giuntoli starebbe sondando il terreno per un ex viola. Trattasi del "Cholito" Simeone, il quale potrebbe trovare sempre meno spazio a Napoli con il possibile arrivo di Lukaku. Altro nome caldo è quello di Mateo Retegui, ex obiettivo della Fiorentina che, nonostante le prestazioni non brillanti a Euro 24 con la nazionale azzurra, interessa ai bianconeri. Il Genoa chiede non meno di 25 milioni. L'idea di Giuntoli potrebbe essere quella di inserire una contropartita tecnica nell’affare e il nome di Milik sembrerebbe quello principale.