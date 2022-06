La Juve punta due difensori viola: nell’affare potrebbe rientrare Demiral

Merih Demiral (SCHEDA) nel mirino della Fiorentina? Secondo Tuttosport sì, sia che l'Atalanta lo riscatti sia che torni alla Juventus. Potrebbe essere una trattativa dagli scenari interessanti per i bianconeri: ad Allegri piacciono molto due difensori viola come Milenkovic e Igor e secondo il quotidiano potrebbero esserci le condizioni per uno scambio. Con plus-valenze da mettere a bilancio per entrambe le società, i giocatori avrebbero anche quasi la stessa età (1998 Demiral e Igor, 1997 Milenkovic).