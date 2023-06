Alvaro Odriozola potrebbe tornare presto in Serie A. L'ex Fiorentina interessa alla Juventus per la fascia destra di difesa

Sulle pagine del Corriere Dello Sport si fa riferimento a un ex viola che potrebbe presto tornare in Serie A. Si tratta di Alvaro Odriozola, che ormai due stagioni fa ha vestito la maglia della Fiorentina prima di tornare in Spagna. Il terzino del Real Madrid potrebbe infatti interessare alla Juventus, che deve rinnovare le fasce.