VN – Continuano i contatti per Seba Esposito, ideale per il gioco di Pioli

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione continuano i contatti per Sebastiano Esposito . Per Pioli sarebbe un'ottima pedina: una seconda punta di rapidità e fantasia da inserire alle spalle di Kean, qualora dovesse rimanere, e Dzeko.

Anche secondo La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Esposito è sempre più vicino alla Fiorentina. Il giocatore dell'Inter è il profilo giusto per la Fiorentina alla ricerca di un giovane italiano di prospettiva; una seconda punta all'occorrenza anche centravanti. Per lui un'ottima prima parte di campionato ad Empoli, con 10 reti di cui 8 in campionato. Occhi puntati su di lui anche in questo Mondiale per Club. Contro il Fluminense Sebastiano è entrato al 21' del secondo tempo, disputando una buona gara.