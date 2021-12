La Francia ti mette le ali. Luis Henrique dell’OM può partire, c’è anche ACF

Un nuovo esterno sinistro per Italiano?

Non solo Ikoné, la Fiorentina continua a guardare in Francia per un altro esterno d'attacco. Si tratta di Luis Henrique, giovanissimo esterno brasiliano in forza al Marsiglia. Come scrive il portale brasiliano Torcedores.com, l'attaccante non sta trovando molto spazio nell'11 di Sampaoli. Motivo per cui il club francese avrebbe dato il via libera ad una sua cessione. Tuttavia, si legge, i transalpini credono nelle qualità del calciatore e il brasiliano lascerebbe il club solamente in prestito. Per quel che riguarda la finestra di gennaio si sono fatti vivi Genk e Fiorentina. Non è da escludere, poi, un suo possibile ritorno al Botafogo. In ogni caso, non sono state ancora formalizzate offerte ufficiali.