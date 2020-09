La Fiorentina resta in pole per Ricci, concorrenti staccate: contatti fitti per l’intesa

Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, la Fiorentina mantiene la pole per Samuele Ricci, il centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Empoli. Le altre concorrenti per il momento sono staccate, il mercato è sempre imprevedibile, ma le possibilità che Ricci indossi la maglia viola sono in assoluto aumento. E’ possibile che il ragazzo venga preso adesso dal club di Commisso e lasciato per un anno in prestito all’Empoli. Ci sono stati diversi contatti negli ultimi giorni, molto presto si cercherà la totale quadratura dell’operazione.