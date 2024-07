La Fiorentina vuol cambiare il portiere? Intanto spunta un nuovo profilo: De Gea

La Fiorentina in queste ultime ore ha chiesto informazioni all'entourage di David De Gea, portiere svincolato dal Manchester United, classe 1990. E' questa la notizia lanciata poco fa dal collega Matteo Moretto. L'estremo difensore spagnolo in questi giorni era stato in trattativa con il Genoa, trattativa poi saltata. Ora pare, invece, che a lui possa pensare proprio la Viola, che insieme al suo nuovo allenatore Raffaele Palladino sta facendo una riflessione approfondita sui due portieri presenti in rosa, Pietro Terracciano ed Oliver Christensen. Oltre ad avere una grande esperienza internazionale - dodici le stagioni trascorse con la maglia dei Red Devils addosso -, De Gea è molto abile con i piedi, caratteristica, questa, ritenuta molto importante dallo stesso Palladino.