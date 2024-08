La Fiorentina ha il suo difensore: Moreno è al Viola Park

Manca solo l'ufficialità, ma la Fiorentina ha trovato il suo nuovo difensore centrale. Infatti, Matias Moreno è al Viola Park per firmare il suo nuovo contratto con la squadra viola.

Il difensore argentino arriva per 5 milioni di euro con clausola del 10% sulla futura rivendita. Per lui pronto un contratto che lo legherà in viola fino al 2029.