L’a.d. del Genoa Blazquez: “Gudmundsson ogni giorno diceva di voler andar via”

C'è aria di polemica a Genova, sponda rossoblù. I tifosi del Grifone non sono contenti per aver visto partire in poco tempo i due giocatori più rappresentativi della loro squadra, Retegui e Gudmundsson. L'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez, allora, affida al Secolo XIX il proprio pensiero per spiegare la partenza del trequartista islandese: "Gli avevamo offerto un milione netto in più per restare in aggiunta al suo vecchio stipendio, ma lui ogni giorno veniva in sede a protestare. Voleva essere ceduto e così è andata, anche perché Gilardino non voleva in squadra un calciatore scontento".