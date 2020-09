La conferma: Fiorentina su Danilo Barbosa, pronta l’offerta

Fox Sports Brasile conferma la nostra indiscrezione di mercato: la Fiorentina è interessata a Danilo Barbosa, centrocampista classe 1996 in forza al Nizza. Il club viola sarebbe pronto a presentare un’offerta da 15 milioni di euro. Il giocatore, trasferitosi dal Braga alla società francese per 10 milioni nell’estate 2018, piace anche al Napoli, ma la Fiorentina è in vantaggio.

Il Vasco da Gama, dov’è cresciuto Danilo Barbosa, guarda con attenzione alla trattativa. Se l’affare dovesse andare in porto, il club brasiliano incasserebbe circa 250mila euro come premio solidarietà secondo le norme della Fifa.

LA SCHEDA DI DANILO

->TUTTE LE NOTIZIE SUL MERCATO DELLA FIORENTINA