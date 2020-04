Kumbulla, un altro no al Napoli. Ma in pole position non c’è la Fiorentina

C’è chi già sentiva l’odore di un Amrabat 2.0. E invece, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, per Marash Kumbulla si profila un futuro in nerazzurro. Dopo il no al Napoli, che aveva provato a riproporre al Verona un accordo sulla base di 20 milioni più 5 di bonus, rimarrebbe in corsa soltanto l’Inter, che, ricordiamo, sta cercando di intavolare una intrigante trattativa con la Fiorentina. Il club viola, non inserendosi nella corsa per il difensore albanese, potrebbe abbassare le pretese di Zhang nell’affare-Nainggolan.

