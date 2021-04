Kovacevic consiglia la Juve: “Prendi Vlahovic e risolvi i tuoi problemi”

L'endorsement per Vlahovic: "Il suo tipo di gioco ricorda il mio. E' un buonissimo giocatore che consiglierei alla Juventus del domani"

Darko Kovacevic, ex attaccante di Juventus e Lazio a cavallo del nuovo millennio, durante l'intervista concessa a tuttojuve ha parlato anche di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina finito al centro del mercato. Queste le sue parole: "Alla Juventus di oggi manca un Kovacevic? "Concordo, alla Juve di oggi manca un giocatore con quelle caratteristiche, Morata potrebbe esserlo, è un bravissimo giocatore ma non è un carrarmato sulle palle alte. Dusan Vlahovic della Fiorentina potrebbe essere una buona opzione, non perché è serbo, ma perché il suo tipo di gioco ricorda il mio. E' un buonissimo giocatore che consiglierei alla Juventus del domani".