Kouamé sotto la lente. È cedibile ma piace a Palladino, il punto

E se Christian Kouamé alla fine restasse? L'ivoriano, fra i profili in uscita in questa prima parte di mercato, potrebbe però avere ancora chances di rimanere in viola. L'attaccante, considerato sul mercato dopo l'addio del suo mentore Italiano, secondo La Gazzetta Dello Sport avrebbe instillato più di un dubbio a Palladino sulla possibilità di privarsene. Al Viola Park sta facendo un grande ritiro, con tanto di doppietta venerdì, lecito che il tecnico ci pensi.