Kouame, pressing a vuoto del Torino: Cairo aveva offerto più di 10 milioni

Oltreché su Torino-Fiorentina, Repubblica Firenze si concentra anche sul mercato, la cui chiusura è prevista per lunedì 1° febbraio alle 20. Il quotidiano scrive, innanzitutto di Christian Kouame, accostato proprio al club granata. Cairo, si legge, era arrivato a mettere sul piatto della bilancia una cifra vicina ai 16 milioni di euro. La società viola non ha però voluto sedersi al tavolo delle trattative perché considera il giovane attaccante della Costa d’Avorio un grande prospetto e con tanti margini di miglioramento. Finora non ha giocato molto. A giugno giocatore e società faranno il punto della situazione.