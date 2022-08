Kouame: possibile partenza tra gli 11? Ed intanto sul mercato…

Si prospettano dei giorni intensi per l'attaccante viola Christian Kouame, con l'attuale numero 99 della Fiorentina che si districa tra un possibile impiego già oggi tra i titolari contro il Napoli, ed il calciomercato. Il Tirreno riporta oggi novità riguardo al classe '97, che secondo il quotidiano potrebbe partire dal primo minuto nel big match contro i partenopei. Mister Italiano, infatti, parrebbe intenzionato a dare fiducia ancora a lui nel tridente d'attacco come già successo contro la Cremonese, anche se rimane valida l'opzione Ikone, con il francese che in caso di impiego da subito andrebbe a giocare la sua terza partita consecutiva dal primo minuto. Intanto però si scalda anche il mercato per l'ivoriano, con alcuni club che stanno chiedendo sue notizie in questo ultimo scorcio di trattative estive. Oltre all'Empoli, è forte anche l'interesse del Brighton, con gli inglesi che al momento sembrano in vantaggio.