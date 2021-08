Kouame, non solo estero: ci pensano anche due club di A

Kouame non è ancora tornato a Firenze da Tokyo, ma continua ad esser uno dei più chiacchierati per lasciare la Fiorentina

Christian Kouame e un futuro con la Fiorentina in bilico. L'attaccante ivoriano, reduce dall’Olimpiade di Tokyo, piace sì all’estero - in prima fila ci sono Anderlecht e Friburgo - ma non solo. Secondo il Corriere dello Sport, non sarebbe da escludere completamente che l'ex Genoa resti in Italia. Ci pensano Cagliari e Udinese, possibili outsider nella corsa.