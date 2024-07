Kouamé in uscita, non solo Maiorca. Si aggiunge un’altra pretendente

Christian Kouamé sarà con tutta probabilità una delle prossime cessioni della Fiorentina. A inizio giugno l'ivoriano ha unilateralmente prolungato il contratto di un altro anno fino al 2025, ma andrà via seppur non da svincolato.

Doppia chance

Secondo il Corriere Dello Sport oggi in edicola, oltre al Maiorca già interessatosi nelle scorse ore e convinto di poter chiudere a titolo definitivo, si sarebbe aggiunta un'altra pretendente. Si tratterebbe dell'Union Berlino, che in Bundesliga cerca rilancio dopo l'ultima stagione non esaltante. Sarà dirimente la volontà del giocatore, che nel frattempo si allena agli ordini di Palladino. Tornando alla squadra spagnola, aggiunge il Corriere Fiorentino, l'offerta attuale è arrivata tra i 6/7 milioni, con la Fiorentina che vorrebbe incassarne almeno 10 per l'attaccante. Le due parti potrebbero arrivare ad un accordo anche a metà strada.