Kouamé, il Genoa non molla. I liguri ci proveranno fino alla fine, ma la Viola…

Dalla Liguria, in particolare i colleghi de Il Secolo XIX, ne sono sono certi: il Genoa, nonostante il primo rifiuto della Fiorentina, non abbandona l'idea di riportare nel capoluogo ligure Christian Kouamé e prima della fine di questa sessione di mercato tenterà un nuovo assalto. Ieri nella sede del club rossoblù, tra l'altro, c'era proprio il procuratore dell'attaccante viola, Michelangelo Minieri, e chissà che il nome del numero 99 gigliato non sia rivenuto fuori. Ricordiamo comunque che sia la società di Rocco Commisso che Vincenzo Italiano ritengono Kouamé un giocatore prezioso ed utile alla causa della Fiorentina, dunque un elemento di cui non vogliono privarsi.