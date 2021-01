Kouame, il campo deciderà il suo futuro. Col Cagliari l’occasione è ghiotta

“Sapersi rialzare una volta caduti, per ripartire più forti di prima. Servono carattere e personalità e, quando si è giovani, diventa tutto più difficile. Basta pensare a Christian Kouame. In crisi profonda e incapace (fino a oggi) di reagire nel modo giusto.” Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino sull’attaccante ivoriano della Fiorentina. Kouame, nonostante l’involuzione di questa stagione, ha numerose richieste di mercato. In Italia, Torino e Verona, sarebbero disposte a mettere sul piatto oltre 15 milioni per acquistarlo. Mentre dall’estero, Eintracht Francoforte e Marsiglia spingono per il prestito. Eppure, a oggi, la Fiorentina è orientata a tenerlo, per cercare di rivalutarlo. Anche perché, sul mercato, non ci sono grandi alternative. Certo, se la Lazio si convincesse a mollare Caicedo il discorso cambierebbe ma, ora come ora, tutto lascia pensare che Kouame sia destinato a restare. Molto, dipenderà dalle sue prestazioni, e l’occasione con il Cagliari da questo punto di vista cade a pennello visto l’infortunio di Ribery. Una chance per l’ex Genoa non è scontata (anche Eysseric e Callejon sono in corsa per sostituire Franck), ma rappresenterebbe una grande opportunità per prendere una decisione definitiva sul futuro dell’attaccante.

