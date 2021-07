Kouamè conteso tra due club: l’attaccante è deciso a cambiare aria

Possibile che si trovi una soluzione sulla base del prestito

Nell'edizione odierna de La Nazione, si fa il punto sul futuro di Christian Kouamè . L'attaccante ivoriano che sarà protagonista alle Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio sembra destinato a lasciare Firenze, almeno per la prossima stagione. Stando a quanto leggiamo sul quotidiano fiorentino, Torino e soprattutto Anderlecht starebbero facendo sul serio per arrivare all'ex attaccante genoano.

Kouamè, al momento, è deciso a cambiare aria e trovare continuità. E per questo motivo sarebbe più propenso ad andare all’estero. In quest'ottica il prestito (magari oneroso) rappresenterebbe un'ottima soluzione anche per la Fiorentina che così, si riserverebbe la possibilità di farlo tornare a Firenze dopo un anno di esperienza da titolare.