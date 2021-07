Italiano va veloce: esterni da corsa per il suo tridente

Dopo Gonzalez serve un altro giocatore di spinta: ecco le soluzioni in corsa

Repubblica Firenze si concentra sugli esterni della Fiorentina. Vincenzo Italiano si è ritrovato subito Nicolas Gonzalez . Il nuovo allenatore si immagina la prossima stagione con esterni rapidi, imprevedibili, fantasia al potere in attacco e tanta concretezza. L'argentino è un sinistro naturale, ma può giocare anche a destra.

E' destro, invece, Riccardo Sottil, di un anno più giovane e rientrato a Firenze dopo l’esperienza in prestito al Cagliari. Contro riscattato dai viola che hanno deciso di puntare sulla sua grande voglia di affermarsi con la maglia che l’ha visto crescere nel settore giovanile e poi esordire in prima squadra. Non solo Sottil,