Kouame ancora sul mercato? Il suo agente incontra la dirigenza viola (FOTO)

Cristian Kouame è da giorni al centro delle voci di mercato, con il Torino in prima file tra i club interessati. Ed è per questo che il suo procuratore Michelangelo Minieri era stato convocato da Pradè per fare il punto della situazione. Ecco la foto targata Pentasport scattata pochi minuti fa. Nel frattempo però è arrivato il gol di Kouame in Coppa Italia contro l’Inter che potrebbe, forse, cambiare le carte in tavola e spingere la Fiorentina a togliere l’attaccante dal mercato. Si attendono aggiornamenti.