Kondogbia, Valencia dopo il flop all’Inter ma può tornare sul mercato: c’è la Fiorentina

Torna ad animare il calciomercato il nome di Geoffrey Kondogbia (SCHEDA), centrocampista ex Inter attualmente in forza al Valencia. Dopo l’esperienza deludente in nerazzuro, il nazionale centrafricano (ma con cittadinanza francese) in Liga, ma nonostante questo potrebbe cambiare maglia nella prossima finestra dedicata ai trasferimenti: lo vuole il Nizza – scrive l’edizione valenciana del quotidiano El Desmarque – ma anche la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni su di lui.