Gli occhi della Fiorentina sul brasiliano Carlos Augusto. Concorrenza italiana

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lancia una nuova idea di mercato per la corsia mancina viola. Secondo quanto riporta la rosea, infatti, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Carlos Augusto Zopolato Neves, chiamato più semplicemente Carlos Augusto, terzino sinistro brasiliano classe 1999 del Corinthians. (LA SCHEDA DEL LATERALE) Per il giocatore si registra la concorrenza del Monza neo promosso in Serie B e dell’Inter.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE SCHEDE COMPLETE DI TUTTI I MIGLIORI TALENTI!