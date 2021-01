Kokorin e il saluto con i compagni: “Scherzavano chiedendomi di poter venire con me”

Alexander Kokorin è ormai prossimo a diventare un nuovo attaccante della Fiorentina. In un video, pubblicato sui social dello Spartak Mosca, è apparso il video del suo saluto. Con tanta commozione, il centravanti russo, ha infatti salutato il tecnico e i suoi compagni di squadra del club di Mosca. “Ho pianto ma io sono sempre emotivo ma finalmente va tutto bene anche la mia salute è ottima. Domani devo partire per le visite mediche a Roma e poi andare a firmare il contratto con la Fiorentina. Quando ho tenuto il discorso di addio, tutti mi hanno guardato e nessuno ha avuto parole, perché la squadra non lo sapeva. Sono venuti, mi hanno augurato buona fortuna, hanno scherzato: “Posso venire con te?”, (Parole riportate da ItaSportPress.it). Di seguito il video:

