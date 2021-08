Koeman: “Pjanic in partenza, ma è convocato: si sta comportando bene”

Il tecnico olandese lo ha convocato nonostante non rientri nel suo progetto tecnico

Arrivato Torreira, le porte per Pjanic a Firenze si sono chiuse. E il bosniaco, da tempo sulla lista dei partenti in casa Barcellona, rischia adesso di restare in Spagna nonostante sia fuori dal progetto tecnico di Koeman. "Mancano pochi giorni per le ultime cessioni", ha detto lo stesso allenatore olandese, "Pjanic è uno dei nostri giocatori in partenza". Lo stesso Koeman ha però deciso di convocarlo in vista della gara di domani contro il Getafe, giustificando con queste parole durante la conferenza stampa la sua decisione: "Si sta comportando bene, per questo è rientrato fra i convocati per la partita col Getafe. Sarebbe stata una mancanza di rispetto se non lo avessimo convocato".